путін пригрозив Заходу наслідками у разі дозволу бити Україні по рф іноземною зброєю

ukenru
09:57 • 9335 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 27939 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52504 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68154 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111659 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135613 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138661 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239966 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171146 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190221 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.3 м/с
39 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40622 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17089 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46031 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 23506 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 27954 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239967 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360847 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376289 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291741 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59845 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76481 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87903 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170527 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173093 перегляди
Актуальне
путін пригрозив Заходу наслідками у разі дозволу бити Україні по рф іноземною зброєю

путін пригрозив Заходу наслідками у разі дозволу бити Україні по рф іноземною зброєю

Київ • УНН

 • 103448 перегляди

Путін погрожує Заходу серйозними наслідками і потенційним "глобальним конфліктом", якщо Україні буде дозволено завдати удару по Росії зброєю дальнього радіусу дії, поставленою Заходом.

Російський диктатор володимир путін пригрозив Заходу, що удари України по російській території із західної зброї можуть призвести до серйозних наслідків та призвести до "глобального конфлікту".

Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки відбудуться в Європі, як поводитимуться Сполучені Штати, враховуючи наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?

- сказав путін. 

президент рф сказав, що українські удари по росії зброєю далекого радіусу дії потребуватимуть західного супутника, розвідки та військової допомоги, тому Захід буде безпосередньо залучений. За словами путіна, введення французьких військ в Україну стане нібито кроком до "глобального конфлікту".

Важко сказати – вони хочуть глобального конфлікту?

- сказав путін.

Говорячи про членів НАТО в Європі, путін сказав, що малі країни там "повинні знати, з чим вони граються", оскільки вони мають невеликі території та дуже щільне населення.

"Це той фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення ударів углиб російської території", - сказав "залякуючи" путін.

Зеленський назвав найбільшу перевагу, яку має рф18.05.24, 19:25 • 61418 переглядiв

Доповнення

Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомляв, що в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО представники США заявляють, що у Білому домі почалось обговорення питання дозволити Україні вдаряти по території росії американською зброєю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії, посилаючись на право України на самооборону.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за дозвіл Україні атакувати російські позиції на російській території із західної зброї.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
bilyi-dimБілий дім
reutersReuters
natoNATO
emmanuel-makronЕммануель Макрон
yens-stoltenberhЄнс Столтенберг
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45