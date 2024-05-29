путін пригрозив Заходу наслідками у разі дозволу бити Україні по рф іноземною зброєю
Київ • УНН
Путін погрожує Заходу серйозними наслідками і потенційним "глобальним конфліктом", якщо Україні буде дозволено завдати удару по Росії зброєю дальнього радіусу дії, поставленою Заходом.
Російський диктатор володимир путін пригрозив Заходу, що удари України по російській території із західної зброї можуть призвести до серйозних наслідків та призвести до "глобального конфлікту".
Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки відбудуться в Європі, як поводитимуться Сполучені Штати, враховуючи наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?
президент рф сказав, що українські удари по росії зброєю далекого радіусу дії потребуватимуть західного супутника, розвідки та військової допомоги, тому Захід буде безпосередньо залучений. За словами путіна, введення французьких військ в Україну стане нібито кроком до "глобального конфлікту".
Важко сказати – вони хочуть глобального конфлікту?
Говорячи про членів НАТО в Європі, путін сказав, що малі країни там "повинні знати, з чим вони граються", оскільки вони мають невеликі території та дуже щільне населення.
"Це той фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення ударів углиб російської території", - сказав "залякуючи" путін.
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Доповнення
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