Путин планирует визит в Индию 5 декабря на фоне усиления стратегического партнерства
Киев • УНН
Путин совершит визит в Индию 5 декабря, несмотря на войну РФ против Украины. Это происходит на фоне усиления стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.
российский диктатор владимир путин совершит визит в Индию 5 декабря, сообщает ведущий российско-индийского форума. Поездка состоится на фоне усиления стратегического партнерства между москвой и Нью-Дели, несмотря на продолжающуюся войну россии против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
росконгресс, организатор форума, на своем веб-сайте отмечал, что путин примет участие в пленарном заседании конференции. Позже информация была удалена, хотя мероприятие до сих пор анонсируется на 4-5 декабря. Представитель путина дмитрий песков заявил: "кремль объявит даты визита в Индию позже", сообщает ТАСС.
В октябре путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнув "особое и привилегированное стратегическое партнерство" между странами. Ранее Нью-Дели отказывалось прекратить закупки российской нефти, несмотря на давление США.
Стоит отметить, что Индия не подписала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой из-за вероятной депортации украинских детей. Это ограничивает заграничные поездки президента РФ по странам, являющимся участниками суда.
