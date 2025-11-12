$42.010.06
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5512 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
14:21 • 12879 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16902 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17564 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21376 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38219 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61889 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80927 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125663 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125660 просмотра
Путин планирует визит в Индию 5 декабря на фоне усиления стратегического партнерства

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Путин совершит визит в Индию 5 декабря, несмотря на войну РФ против Украины. Это происходит на фоне усиления стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

Путин планирует визит в Индию 5 декабря на фоне усиления стратегического партнерства

российский диктатор владимир путин совершит визит в Индию 5 декабря, сообщает ведущий российско-индийского форума. Поездка состоится на фоне усиления стратегического партнерства между москвой и Нью-Дели, несмотря на продолжающуюся войну россии против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

росконгресс, организатор форума, на своем веб-сайте отмечал, что путин примет участие в пленарном заседании конференции. Позже информация была удалена, хотя мероприятие до сих пор анонсируется на 4-5 декабря. Представитель путина дмитрий песков заявил: "кремль объявит даты визита в Индию позже", сообщает ТАСС.

Индия и россия подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов28.10.25, 14:48 • 2824 просмотра

В октябре путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнув "особое и привилегированное стратегическое партнерство" между странами. Ранее Нью-Дели отказывалось прекратить закупки российской нефти, несмотря на давление США.

Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters31.10.25, 11:49 • 3345 просмотров

Стоит отметить, что Индия не подписала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой из-за вероятной депортации украинских детей. Это ограничивает заграничные поездки президента РФ по странам, являющимся участниками суда.

кремль готовит визит путина в Индию на конец года - Reuters10.11.25, 15:46 • 4584 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Bloomberg L.P.
Индия
Нарендра Моди