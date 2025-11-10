кремль готовит визит путина в Индию на конец года - Reuters
Киев • УНН
Визит запланирован на декабрь текущего года. В последний раз путин посещал Индию в декабре 2021 года.
В кремле заявили об активной подготовке визита российского диктатора владимира путина в Индию, который запланирован на конец текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По информации кремля, путин должен посетить Индию в декабре. В последний раз он был там в декабре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.
Сейчас мы активно готовимся к визиту путина в Индию
Он отказался предоставить какие-либо подробности относительно соглашений, которые могут быть заключены во время визита.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "проходят успешно". Он также подтвердил намерение посетить Индию в ближайшее время.