13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
кремль готовит визит путина в Индию на конец года - Reuters

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Визит запланирован на декабрь текущего года. В последний раз путин посещал Индию в декабре 2021 года.

кремль готовит визит путина в Индию на конец года - Reuters

В кремле заявили об активной подготовке визита российского диктатора владимира путина в Индию, который запланирован на конец текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации кремля, путин должен посетить Индию в декабре. В последний раз он был там в декабре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас мы активно готовимся к визиту путина в Индию

- заявил журналистам представитель диктатора дмитрий песков.

Он отказался предоставить какие-либо подробности относительно соглашений, которые могут быть заключены во время визита.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "проходят успешно". Он также подтвердил намерение посетить Индию в ближайшее время.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди