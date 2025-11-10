кремль готує візит путіна до Індії на кінець року - Reuters
Київ • УНН
Візит запланований на грудень поточного року. Востаннє путін відвідував Індію у грудні 2021 року.
У кремлі заявили про активну підготовку візиту російського диктатора володимира путіна до Індії, який запланований на кінець поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За інформацією кремля, путін має відвідати Індію в грудні. Востаннє він був там у грудні 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.
Наразі ми активно готуємося до візиту путіна до Індії
Він відмовився надати будь-які подробиці щодо угод, які можуть бути укладені під час візиту.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що його переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді "проходять успішно". Він також підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом.