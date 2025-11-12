путін планує візит до Індії 5 грудня на тлі посилення стратегічного партнерства
Київ • УНН
путін здійснить візит до Індії 5 грудня, попри війну рф проти України. Це відбувається на тлі посилення стратегічного партнерства між москвою та Нью-Делі.
російський диктатор володимир путін здійснить візит до Індії 5 грудня, повідомляє ведучий російсько-індійського форуму. Поїздка відбудеться на тлі посилення стратегічного партнерства між москвою та Нью-Делі, попри війну росії проти України, що триває. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
росконгрес, організатор форуму, на своєму вебсайті зазначав, що путін візьме участь у пленарному засіданні конференції. Пізніше інформацію було видалено, хоча захід досі анонсується на 4-5 грудня. Речник путіна дмитро пєсков заявив: "кремль оголосить дати візиту до Індії пізніше", повідомляє ТАСС.
У жовтні путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, підкресливши "особливе та привілейоване стратегічне партнерство" між країнами. Раніше Нью-Делі відмовлялося припинити закупівлі російської нафти попри тиск США.
Варто зазначити, що Індія не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової через ймовірну депортацію українських дітей. Це обмежує закордонні поїздки президента РФ країнами, що є учасниками суду.
