путін планує візит до Індії 5 грудня на тлі посилення стратегічного партнерства

12 листопада, 15:53 • 20811 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50964 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47494 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50814 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48623 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44555 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60482 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132076 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51398 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70185 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46255 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65211 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132076 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13966 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23829 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22644 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61882 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62095 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

путін планує візит до Індії 5 грудня на тлі посилення стратегічного партнерства

Київ • УНН

 • 2594 перегляди

путін здійснить візит до Індії 5 грудня, попри війну рф проти України. Це відбувається на тлі посилення стратегічного партнерства між москвою та Нью-Делі.

путін планує візит до Індії 5 грудня на тлі посилення стратегічного партнерства

російський диктатор володимир путін здійснить візит до Індії 5 грудня, повідомляє ведучий російсько-індійського форуму. Поїздка відбудеться на тлі посилення стратегічного партнерства між москвою та Нью-Делі, попри війну росії проти України, що триває. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

росконгрес, організатор форуму, на своєму вебсайті зазначав, що путін візьме участь у пленарному засіданні конференції. Пізніше інформацію було видалено, хоча захід досі анонсується на 4-5 грудня. Речник путіна дмитро пєсков заявив: "кремль оголосить дати візиту до Індії пізніше", повідомляє ТАСС.

Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків28.10.25, 14:48 • 2828 переглядiв

У жовтні путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, підкресливши "особливе та привілейоване стратегічне партнерство" між країнами. Раніше Нью-Делі відмовлялося припинити закупівлі російської нафти попри тиск США.

Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters31.10.25, 11:49 • 3345 переглядiв

Варто зазначити, що Індія не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової через ймовірну депортацію українських дітей. Це обмежує закордонні поїздки президента РФ країнами, що є учасниками суду.

кремль готує візит путіна до Індії на кінець року - Reuters10.11.25, 15:46 • 4593 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Bloomberg
Індія
Нарендра Моді