Пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после российской атаки

Пункт пропуска "Орловка" в Измаильском районе возобновил работу после временной приостановки из-за воздушной атаки рф. Об этом сообщает Измаильская РГА, передает УНН.

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Оперативный штаб Измаильской РГА информирует. Работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена. В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме - говорится в сообщении.

Напомним

российские дроны попали в здание и на территорию пункта "Орловка", вызвав пожары. Его работу временно приостановили.