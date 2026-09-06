Пункт пропуску “Орлівка” відновив роботу після російської атаки
Київ • УНН
Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після повітряної атаки рф. Пропускні операції здійснюються у штатному режимі.
Пункт пропуску "Орлівка" в Ізмаїльському районі відновив роботу після тимчасового призупинення через повітряну атаку рф. Про це повідомляє Ізмаїльська РДА, передає УНН.
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Оперативний штаб Ізмаїльської РДА інформує. Роботу пункту пропуску "Орлівка" відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі
Нагадаємо
російські дрони влучили в будівлю та територію пункту "Орлівка", спричинивши пожежі. Його роботу тимчасово призупинили.