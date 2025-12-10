Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря

Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом", промежуточные результаты ожидаются в конце декабря. Аудиты в оборонной сфере стартуют в 20-х числах декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Свириденко заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании. Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря. В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы. Первые результаты — в январе