Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о промежуточных результатах аудита НАЭК "Энергоатом" в конце декабря и старте проверок в оборонной сфере. Аудиты охватят 22 предприятия "Украинской оборонной промышленности" и государственные предприятия Минобороны за период 2022-2025 годов.
Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом", промежуточные результаты ожидаются в конце декабря. Аудиты в оборонной сфере стартуют в 20-х числах декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Свириденко заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.
Продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании. Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря. В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы. Первые результаты — в январе
Кроме того, Свириденко поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам.
Также заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годов.
В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения
