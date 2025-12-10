$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 3946 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 9714 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 9422 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 12416 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 17706 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17519 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18328 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 24222 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17065 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Київ • УНН

 • 168 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" наприкінці грудня та старт перевірок в оборонній сфері. Аудити охоплять 22 підприємства "Української оборонної промисловості" та державні підприємства Міноборони за період 2022-2025 років.

Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня

Триває аудит НАЕК "Енергоатом", проміжні результати очікуються наприкінці грудня. Аудити в оборонній сфері стартують у 20-х числах грудня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

Триває аудит НАЕК "Енергоатом": перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня. У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки. Перші результати — у січні 

- повідомила прем'єрка.

В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2920 переглядiв

Крім того, Свириденко доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.

Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.

У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення 

- зазначила прем'єрка.

В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень22.11.25, 16:34 • 3631 перегляд

Антоніна Туманова

