Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" наприкінці грудня та старт перевірок в оборонній сфері. Аудити охоплять 22 підприємства "Української оборонної промисловості" та державні підприємства Міноборони за період 2022-2025 років.
Триває аудит НАЕК "Енергоатом", проміжні результати очікуються наприкінці грудня. Аудити в оборонній сфері стартують у 20-х числах грудня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Свириденко заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.
Триває аудит НАЕК "Енергоатом": перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня. У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки. Перші результати — у січні
В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2920 переглядiв
Крім того, Свириденко доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.
Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.
У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення
В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень22.11.25, 16:34 • 3631 перегляд