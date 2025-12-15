Производили жидкости для электронных сигарет мощностью до 2 тыс. наборов в сутки: в Винницкой области разоблачен подпольный цех

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры совместно с правоохранителями установили, что шестеро местных жителей организовали полный цикл незаконного изготовления контрафактной продукции. В специально оборудованных помещениях они на промышленных линиях изготавливали жидкости для электронных сигарет, фасовали и маркировали их, после чего продавали через нелегальные торговые точки и в интернете. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В ходе 17 санкционированных обысков правоохранители изъяли оборудование для производства, фасовки и маркировки жидкостей, более 25 тысяч наборов для самосмешивания, более 120 тысяч емкостей с глицерином, никотином и ароматизаторами, а также сотни коробов с тарой, упаковкой и этикетками - говорится в сообщении.

Мощности этого производства позволяли изготавливать до 2 тысяч наборов продукции в сутки.

Незаконное производство прекращено. Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 20 миллионов гривен - добавили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется детективами ТУ БЭБ в Винницкой области и при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и легализация имущества, полученного преступным путем).

