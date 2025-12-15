$42.190.08
12:05
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Производили жидкости для электронных сигарет мощностью до 2 тыс. наборов в сутки: в Винницкой области разоблачен подпольный цех

Киев • УНН

 462 просмотра

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры разоблачили подпольный цех, где шестеро местных жителей организовали полный цикл незаконного изготовления жидкостей для электронных сигарет. Мощности производства позволяли изготавливать до 2 тысяч наборов продукции в сутки, а ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 20 миллионов гривен.

Производили жидкости для электронных сигарет мощностью до 2 тыс. наборов в сутки: в Винницкой области разоблачен подпольный цех

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры совместно с правоохранителями установили, что шестеро местных жителей организовали полный цикл незаконного изготовления контрафактной продукции. В специально оборудованных помещениях они на промышленных линиях изготавливали жидкости для электронных сигарет, фасовали и маркировали их, после чего продавали через нелегальные торговые точки и в интернете. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В ходе 17 санкционированных обысков правоохранители изъяли оборудование для производства, фасовки и маркировки жидкостей, более 25 тысяч наборов для самосмешивания, более 120 тысяч емкостей с глицерином, никотином и ароматизаторами, а также сотни коробов с тарой, упаковкой и этикетками

- говорится в сообщении.

Мощности этого производства позволяли изготавливать до 2 тысяч наборов продукции в сутки.

Незаконное производство прекращено. Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 20 миллионов гривен

- добавили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется детективами ТУ БЭБ в Винницкой области и при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и легализация имущества, полученного преступным путем).

Напомним

В Хмельницкой области разоблачено масштабное производство и сбыт нелегального табака. Изъято более 120 тонн продукции и оборудования на сумму более 25 млн грн.

В Украине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяли 38 тонн табака и сигареты на почти 20 млн грн13.11.25, 15:19

Ольга Розгон

