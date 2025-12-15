$42.190.08
Виготовляли рідини для електронних сигарет із потужністю до 2 тис. наборів на добу: на Вінниччині викрито підпільний цех

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прокурори Вінницької обласної прокуратури викрили підпільний цех, де шестеро місцевих жителів організували повний цикл незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет. Потужності виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу, а орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 мільйонів гривень.

Виготовляли рідини для електронних сигарет із потужністю до 2 тис. наборів на добу: на Вінниччині викрито підпільний цех

Прокурори Вінницької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями встановили, що шестеро місцевих жителів організували повний цикл незаконного виготовлення контрафактної продукції. У спеціально обладнаних приміщеннях вони на промислових лініях виготовляли рідини для електронних сигарет, фасували та маркували їх, після чого продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин, понад 25 тисяч наборів для самозмішування, більш як 120 тисяч ємностей із гліцерином, нікотином та ароматизаторами, а також сотні коробів із тарою, пакуванням і етикетками

- йдеться у повідомленні.

Потужності цього виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу.

Незаконне виробництво припинено. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 мільйонів гривень

- додали в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Вінницькій та за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1  ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). 

Нагадаємо

На Хмельниччині викрито масштабне виробництво та збут нелегального тютюну. Вилучено понад 120 тонн продукції та обладнання на суму понад 25 млн грн.

Ольга Розгон

