В Україні викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучили 38 тонн тютюну та сигарети на майже 20 млн грн

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

Правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику на Полтавщині, яка діяла під виглядом звичайного підприємства. Конфісковано 38 тонн тютюну, майже 250 тис. пачок сигарет та дві промислові лінії, а також готівку та алкоголь.

В Україні викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучили 38 тонн тютюну та сигарети на майже 20 млн грн

Під виглядом звичайного підприємства на Полтавщині працювала повноцінна тютюнова фабрика, але без ліцензій, податків і будь-якого державного контролю. Правоохоронці конфіскували близько 38 тонн тютюну, майже 250 тис. пачок сигарет та багато іншого, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повдіомили правоохоронці, під виглядом звичайного бізнесу діяло масштабне виробництво сигарет із контрафактного тютюну, який завозили з Чернівецької області.

Щоб приховати незаконну діяльність, організатори створили продуману схему конспірації. Сировину доставляли малими партіями через поштові сервіси, а саме виробництво працювало під виглядом легального цеху. У приміщеннях фабрики діяла повна виробнича лінія: сушильні камери, станки для подрібнення, пакувальне обладнання, комп’ютери та мобільні термінали.

Контрафактну продукцію розповсюджували по всій Україні, отримуючи мільйонні прибутки у тіні.

Продавав на сайтах оголошень: у чоловіка вилучили парію контрафактних цигарок більш ніж 1,5 млн грн21.08.24, 13:42 • 20451 перегляд

Правоохоронці конфіскували близько 38 тонн тютюну, майже 250 тис. пачок сигарет, дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, поліграфічну продукцію, тютюновий папір та 190 тис. акцизних марок. Також знайдено готівку: 79 300 дол. США, 6 250 євро та 60 000 грн. У складських приміщеннях додатково конфісковано 6 240 л алкоголю (горілка та вино) - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у провадженні за ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури.

Наразі встановлюють усіх причетних до незаконного виробництва й каналів збуту.

Досудове розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Державної прикордонної служби України.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Чернівецька область
Бюро економічної безпеки України
Полтавська область
Державна прикордонна служба України
Україна