В Украине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяли 38 тонн табака и сигареты на почти 20 млн грн
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику на Полтавщине, которая действовала под видом обычного предприятия. Конфисковано 38 тонн табака, почти 250 тыс. пачек сигарет и две промышленные линии, а также наличные и алкоголь.
Под видом обычного предприятия на Полтавщине работала полноценная табачная фабрика, но без лицензий, налогов и какого-либо государственного контроля. Правоохранители конфисковали около 38 тонн табака, почти 250 тыс. пачек сигарет и многое другое, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили правоохранители, под видом обычного бизнеса действовало масштабное производство сигарет из контрафактного табака, который завозили из Черновицкой области.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, организаторы создали продуманную схему конспирации. Сырье доставляли малыми партиями через почтовые сервисы, а само производство работало под видом легального цеха. В помещениях фабрики действовала полная производственная линия: сушильные камеры, станки для измельчения, упаковочное оборудование, компьютеры и мобильные терминалы.
Контрафактную продукцию распространяли по всей Украине, получая миллионные прибыли в тени.
Правоохранители конфисковали около 38 тонн табака, почти 250 тыс. пачек сигарет, две промышленные линии для изготовления сигарет без фильтра, полиграфическую продукцию, табачную бумагу и 190 тыс. акцизных марок. Также найдена наличность: 79 300 долл. США, 6 250 евро и 60 000 грн. В складских помещениях дополнительно конфисковано 6 240 л алкоголя (водка и вино) - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство в производстве по ч. 1, 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 209 УК Украины осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.
Сейчас устанавливают всех причастных к незаконному производству и каналам сбыта.
Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при оперативном сопровождении Государственной пограничной службы Украины.