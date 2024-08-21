Продавал на сайтах объявлений: у мужчины изъяли парию контрафактных сигарет более чем 1,5 млн грн

В Одессе мужчина приобрел партию контрафактных сигарет и наладил их продажу через сайты объявлений и на местных рынках. Фигуранта разоблачили, товар более чем 1,5 миллиона гривен изъят, материалы уголовного производства направлены в суд. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

«Следствием установлено, что мужчина незаконно купил партию сигарет без марок акцизного налога и арендовал складское помещение, чтобы хранить товар. Продавал контрафакт на сайтах объявлений и в розницу на местных рынках Одессы. В результате обысков сотрудники Теруправления изъяли 20 тысяч пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,6 млн грн», - говорится в сообщении БЭБ.

В Бюро экономической безопасности добавили, что фигуранту сообщено о подозрении по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.

«Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок, - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет», - отметил Рувин.