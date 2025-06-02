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Продажи Tesla в Норвегии выросли на 213%: какова причина

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В мае продажи новых авто в Норвегии выросли на 213% благодаря Tesla Model Y. Девять из десяти автомобилей, проданных в Норвегии, были электрическими.

Продажи Tesla в Норвегии выросли на 213%: какова причина

Продажи новых автомобилей в Норвегии выросли на 213% в мае по сравнению с прошлым годом до 2600 единиц. Этому способствовала обновленная версия компактного внедорожника Model Y, который был бестселлером в стране в течение каждого из последних трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Продажи с начала года выросли на 8,3% по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.

По данным издания, девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были полностью электрическими, а доля электромобилей в продажах с начала года составляет 92,7%, сообщила Норвежская дорожная федерация, что приближает ее к цели постепенного отказа от дизельных и бензиновых автомобилей.

Tesla, которая в этом году испытала снижение продаж в Европе на фоне поддержки генеральным директором Илоном Маском ультраправой политики, предлагает беспроцентные кредиты в Норвегии и нескольких других странах покупателям, которые получат новую Model Y до конца июня

- говорится в сообщении.

Напомним

В апреле 2025 года продажи электромобилей Tesla в Европе снизились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и негативного восприятия политической активности Илона Маска.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоЭкономикаНовости МираАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Reuters
Элон Маск
Норвегия
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