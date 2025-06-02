Продажі Tesla в Норвегії зросли на 213%: яка причина

Продаж нових автомобілів у Норвегії зріс на 213% у травні порівняно з минулим роком до 2600 одиниць. Цьому сприяла оновлена версія компактного позашляховика Model Y, який був бестселером у країні протягом кожного з останніх трьох років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Продажі з початку року зросли на 8,3% порівняно з першими п'ятьма місяцями 2024 року.

За даними видання, дев'ять із десяти нових автомобілів, проданих у Норвегії минулого року, були повністю електричними, а частка електромобілів у продажах з початку року становить 92,7%, повідомила Норвезька дорожня федерація, що наближає її до мети поступової відмови від дизельних та бензинових автомобілів.

Tesla, яка цього року зазнала зниження продажів у Європі на тлі підтримки генеральним директором Ілоном Маском ультраправої політики, пропонує безвідсоткові кредити в Норвегії та кількох інших країнах покупцям, які отримають нову Model Y до кінця червня