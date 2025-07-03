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Присвоили более 3,6 млн грн во время ремонта Пенсионного Фонда в Киеве: разоблачена организованная группа с участием должностных лиц учреждения

Киев • УНН

 • 27 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении бывшим должностным лицам столичного управления Пенсионного фонда Украины и представителям частных компаний. Их обвиняют в завладении более 3,6 млн грн бюджетных средств во время ремонта зданий ПФУ и закупки противопожарного оборудования.

Присвоили более 3,6 млн грн во время ремонта Пенсионного Фонда в Киеве: разоблачена организованная группа с участием должностных лиц учреждения

Правоохранители сообщили о подозрении нескольким гражданам. Среди фигурантов - бывшие должностные лица столичного управления Пенсионного фонда Украины и представители нескольких частных компаний. Их обвиняют в том, что они завладели бюджетными средствами во время ремонта зданий ПФУ и закупки противопожарного оборудования. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Детали

Отмечается, что среди фигурантов дела – теневая руководительница подрядного предприятия, инженер по технадзору, двое руководителей частных предприятий и двое должностных лиц пенсионного фонда.

По данным следствия, частное общество и Главное управление пенсионного фонда Украины в г. Киеве заключили договор на проведение капитального ремонта в административных зданиях фонда в столице.

Для победы в тендерных закупках организатор схемы – руководитель частной фирмы привлекала подконтрольные предприятия. В дальнейшем тогдашний руководитель подрядной организации в актах выполненных работ завысил стоимость работ по установке оборудования. Эти акты должностные лица пенсионного учреждения подписали и на их основании исполнители получали оплату. Полученные за работу деньги обналичивались через подконтрольные предприятия

- говорится в сообщении.

Выводом экспертов подтверждены убытки на более чем 3,6 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской и Печерской окружной прокуратур города Киева сообщено о подозрении должностным лицам и работникам частных структур, а также бывшей руководительнице ПФУ в г. Киеве и руководителю структурного подразделения, отвечавшего за качество выполненных работ. В зависимости от роли каждого участника, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование, которое осуществляется в уголовном производстве следователями Печерского управления полиции г. Киева по материалам Департамента киберполиции Нацполиции Украины, продолжается.

Участникам организованной группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Прокуроры и СБУ разоблачили схему, нанесшую государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен из-за неполной комплектации крупнокалиберных винтовок. Бывшему должностному лицу Минобороны и руководителю компании сообщено о подозрении.

Масштабное хищение продуктов в учебной воинской части "Десна": назначено подготовительное заседание по делу02.07.25, 16:35 • 1662 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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