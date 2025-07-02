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Масштабное хищение продуктов в учебной воинской части "Десна": назначено подготовительное заседание по делу

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Майор и сержант из воинской части "Десна" обвиняются в присвоении продуктов питания на почти полмиллиона гривен. Подготовительное заседание по делу начальника тыла назначено на 3 июля.

Масштабное хищение продуктов в учебной воинской части "Десна": назначено подготовительное заседание по делу

Майор и сержант воинской части "Десна" присвоили продукты питания на почти полмиллиона гривен. Они уменьшали нормы выдачи продуктов для военных, создавая искусственный излишек. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Правоохранители установили 59 фактов присвоения военного имущества в виде продуктов питания в период с июня 2024 года по январь 2025 года. Злоупотребляя служебным положением, двое, ныне уже обвиняемые, причинили государству ущерб в размере почти полмиллиона гривен. Они создали искусственный излишек продуктов питания благодаря уменьшению установленной нормы продуктов для приготовления пищи военным

- говорится в сообщении.

27 января 2025 года начальник тыла был задержан и на следующий день прокуроры сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 410 УК Украины. Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. 29 января 2025 года определением следственного судьи Новозаводского районного суда г. Чернигова отказано в удовлетворении ходатайства прокурора и применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины.

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Это определение следственного судьи было обжаловано прокурором в апелляционном порядке, однако Черниговский апелляционный суд оставил предыдущее судебное решение без изменений. В дальнейшем срок домашнего ареста продлевался, последний раз срок действия меры пресечения продлен до 22 июля этого года.

Относительно его помощницы – начальницы столовой

Прокуроры 17 июня 2025 года также сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 410 УК Украины. Ей избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время в связи с болезнью последней и пребыванием на стационарном лечении в медицинском учреждении материалы досудебного расследования в отношении нее выделены в отдельное производство.

Обвинительный акт в отношении начальника тыла 23 июня направлен в Козелецкий районный суд Черниговской области. Подготовительное судебное заседание по уголовному производству назначено на 11 часов 3 июля с.г.

На подготовительном заседании прокурор будет ходатайствовать о назначении дела к судебному разбирательству. В случае если защита заявит ходатайство о приостановлении судебного производства в связи с прохождением обвиняемым военной службы, прокурор будет категорически возражать и настаивать на назначении рассмотрения дела по существу.

На подготовительном заседании прокурор будет ходатайствовать о назначении дела к судебному разбирательству. В случае если защита заявит ходатайство о приостановлении судебного производства в связи с прохождением обвиняемым военной службы, прокурор будет категорически возражать и настаивать на назначении рассмотрения дела по существу

- добавили в Офисе Генпрокурора.

Офис генпрокурора и СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 млн гривен - Кравченко02.07.25, 17:13 • 411 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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