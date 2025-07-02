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Масштабне розкрадання продуктів у навчальній військовій частині "Десна": призначено підготовче засідання у справі

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Майор та сержантка з військової частини "Десна" обвинувачуються у привласненні продуктів харчування на майже півмільйона гривень. Підготовче засідання у справі начальника тилу призначено на 3 липня.

Масштабне розкрадання продуктів у навчальній військовій частині "Десна": призначено підготовче засідання у справі

Майор та сержантка військової частини "Десна" привласнили продукти харчування на майже півмільйона гривень. Вони зменшували норми видачі продуктів для військових, створюючи штучний надлишок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Правоохоронці встановили 59 фактів привласнення військового майна у вигляді продуктів харчування в період з червня 2024 року по січень 2025 року. Зловживаючи службовим становищем, двоє, нині вже обвинувачувані, заподіяли державі шкоди в розмірі майже півмільйона гривень. Вони створили штучний надлишок продуктів харчування завдяки зменшенню встановленої норми продуктів для приготування їжі військовим

- йдеться у повідомленні.

27 січня 2025 начальника тилу було затримано і наступного дня прокурори повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 29 січня 2025 ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова відмовлено у задоволенні клопотання прокурора та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

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Ця ухвала слідчого судді була оскаржена прокурором в апеляційному порядку, однак Чернігівський апеляційний суд залишив попереднє судове рішення без змін. У подальшому строк домашнього арешту продовжувався, востаннє строк дії запобіжного заходу продовжено до 22 липня цього року.

Щодо його помічниці – начальниці столової

Прокурори 17 червня 2025 також повідомилиїй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді застави. Наразі у зв’язку з хворобою останньої та перебуванням на стаціонарному лікуванні в медичному закладі матеріали досудового розслідування щодо неї виділено в окреме провадження.

Обвинувальний акт стосовно начальника тилу 23 червня скеровано до Козелецького районного суду Чернігівської області. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні призначено на 11 год. 3 липня ц.р.

На підготовчому засіданні прокурор клопотатиме про призначення справи до судового розгляду. У разі якщо захист заявить клопотання про зупинення судового провадження у звʼязку з проходженням обвинуваченим військової служби, прокурор буде категорично заперечувати та наполягати на призначенні розгляду справи по суті.

На підготовчому засіданні прокурор клопотатиме про призначення справи до судового розгляду. У разі якщо захист заявить клопотання про зупинення судового провадження у звʼязку з проходженням обвинуваченим військової служби, прокурор буде категорично заперечувати та наполягати на призначенні розгляду справи по суті

- додали у Офісі Генпрокурора.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Чернігівська область
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