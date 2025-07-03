Привласнили понад 3,6 млн грн під час ремонту Пенсійного Фонду в Києві: викрито організовану групу за участю посадовців установи
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру колишнім посадовцям столичного управління Пенсійного фонду України та представникам приватних компаній. Їх звинувачують у заволодінні понад 3,6 млн грн бюджетних коштів під час ремонту будівель ПФУ та закупівлі протипожежного обладнання.
Правоохоронці повідомили про підозру кільком громадянам. Серед фігурантів - колишні посадовці столичного управління Пенсійного фонду України та представники кількох приватних компаній. Їх звинувачують у тому, що вони заволоділи бюджетними коштами під час ремонту будівель ПФУ та закупівлі протипожежного обладнання. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
Деталі
Зазначається, що серед фігурантів справи – тіньова керівниця підрядного підприємства, інженер із технагляду, двоє керівників приватних підприємств та двоє посадовців пенсійного фонду.
За даними слідства, приватне товариство та Головне управління пенсійного фонду України в м. Києві уклали договір на проведення капітального ремонту в адміністративних будівлях фонду в столиці.
Для перемоги у тендерних закупівлях організаторка схеми – керівниця приватної фірми залучала підконтрольні підприємства. Надалі тодішній керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив вартість робіт зі встановлення обладнання. Ці акти посадові особи пенсійної установи підписали і на їх підставі виконавці отримували оплату. Отримані за роботу гроші обготівковувалися через підконтрольні підприємства
Висновком експертів підтверджено збитки на понад 3,6 мільйона гривень.
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської та Печерської окружної прокуратур міста Києва повідомлено про підозру посадовим особам та працівникам приватних структур, а також колишній керівниці ПФУ в м. Києві та керівнику структурного підрозділу, який відповідав за якість виконаних робіт. У залежності від ролі кожного учасника, їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Досудове розслідування, яке здійснюється у кримінальному провадженні слідчими Печерського управління поліції м. Києва за матеріалами Департаменту кіберполіції Нацполіції України, триває.
Учасникам організованої групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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