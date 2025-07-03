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Привласнили понад 3,6 млн грн під час ремонту Пенсійного Фонду в Києві: викрито організовану групу за участю посадовців установи

Київ • УНН

 • 151 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім посадовцям столичного управління Пенсійного фонду України та представникам приватних компаній. Їх звинувачують у заволодінні понад 3,6 млн грн бюджетних коштів під час ремонту будівель ПФУ та закупівлі протипожежного обладнання.

Привласнили понад 3,6 млн грн під час ремонту Пенсійного Фонду в Києві: викрито організовану групу за участю посадовців установи

Правоохоронці повідомили про підозру кільком громадянам. Серед фігурантів - колишні посадовці столичного управління Пенсійного фонду України та представники кількох приватних компаній. Їх звинувачують у тому, що вони заволоділи бюджетними коштами під час ремонту будівель ПФУ та закупівлі протипожежного обладнання. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.

Деталі

Зазначається, що серед фігурантів справи – тіньова керівниця підрядного підприємства, інженер із технагляду, двоє керівників приватних підприємств та двоє посадовців пенсійного фонду.

За даними слідства, приватне товариство та Головне управління пенсійного фонду України в м. Києві уклали договір на проведення капітального ремонту в адміністративних будівлях фонду в столиці.

Для перемоги у тендерних закупівлях організаторка схеми – керівниця приватної фірми залучала підконтрольні підприємства. Надалі тодішній керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив вартість робіт зі встановлення обладнання. Ці акти посадові особи пенсійної установи підписали і на їх підставі виконавці отримували оплату. Отримані за роботу гроші обготівковувалися через підконтрольні підприємства

- йдеться у дописі.

Висновком експертів підтверджено збитки на понад 3,6 мільйона гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської та Печерської окружної прокуратур міста Києва повідомлено про підозру посадовим особам та працівникам приватних структур, а також колишній керівниці ПФУ в м. Києві та керівнику структурного підрозділу, який відповідав за якість виконаних робіт. У залежності від ролі кожного учасника, їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування, яке здійснюється у кримінальному провадженні слідчими Печерського управління поліції м. Києва за матеріалами Департаменту кіберполіції Нацполіції України, триває.

Учасникам організованої групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Прокурори та СБУ викрили схему, що завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень через неповну комплектацію великокаліберних гвинтівок. Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Пенсійний фонд України
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
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