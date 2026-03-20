Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак рф на инфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провел оперативное совещание в Харькове

"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 33735 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ20 марта, 09:34 • 19236 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 23192 просмотра
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo11:49 • 13567 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 20847 просмотра
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 7254 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
13:16 • 20770 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 20869 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 33760 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 49990 просмотра
Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак рф на инфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провел оперативное совещание в Харькове

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях зарегистрировано более 113 тысяч производств. Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак на инфраструктуру.

Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак рф на инфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провел оперативное совещание в Харькове

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время рабочей поездки в Харьков провел оперативное совещание с участием руководителей областных прокуратур, управлений СБУ, Национальной полиции и главы Харьковской ОВА. Обсудили усиление работы по расследованию военных преступлений, передает УНН.

Харьковская, Донецкая и Луганская области сегодня аккумулируют наибольший массив производств – более 113 тысяч из 216 тысяч по всей стране. Несмотря на сложность документирования в условиях войны, есть результаты: более тысячи человек уведомлены о подозрении, сотни обвинительных актов направлены в суд, есть приговоры 

- сообщил Кравченко.

Накоплено более 44 терабайт доказательной информации - Кравченко о сборе доказательств агрессии рф для Спецтрибунала06.03.26, 18:47 • 4172 просмотра

По словам Генпрокурора, эта работа – фундамент для будущего Специального трибунала по преступлению агрессии. Собранные материалы станут частью доказательной базы.

Приоритеты на 2026 год – сбор и надлежащее оформление доказательств атак на гражданскую и критическую инфраструктуру, преступлений против военнопленных, пыток, незаконного перемещения и депортации граждан. Отдельное внимание уделили фактам применения врагом FPV-дронов и других БПЛА малого радиуса действия по гражданским объектам 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что в 2025 году задокументировано около 7,5 тысячи таких атак (втрое больше, чем в 2024 году). В результате этих ударов погибли более 450 человек, почти 3 тысячи ранены, повреждено более 8,3 тысячи объектов.

Каждый факт должен быть надлежащим образом задокументирован – это основа для привлечения виновных к ответственности. Международные партнеры высоко оценивают работу украинских правоохранителей и прокуроров: уже есть экстрадиции, уголовные преследования в странах ЕС, совместные расследования. Ответственность за военные преступления России – не отдаленное будущее, а процесс, который продолжается сегодня. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров24.02.26, 09:19 • 4066 просмотров

