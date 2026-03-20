Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак рф на инфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провел оперативное совещание в Харькове
Киев • УНН
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях зарегистрировано более 113 тысяч производств. Приоритетом на 2026 год станет сбор доказательств атак на инфраструктуру.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время рабочей поездки в Харьков провел оперативное совещание с участием руководителей областных прокуратур, управлений СБУ, Национальной полиции и главы Харьковской ОВА. Обсудили усиление работы по расследованию военных преступлений, передает УНН.
Харьковская, Донецкая и Луганская области сегодня аккумулируют наибольший массив производств – более 113 тысяч из 216 тысяч по всей стране. Несмотря на сложность документирования в условиях войны, есть результаты: более тысячи человек уведомлены о подозрении, сотни обвинительных актов направлены в суд, есть приговоры
По словам Генпрокурора, эта работа – фундамент для будущего Специального трибунала по преступлению агрессии. Собранные материалы станут частью доказательной базы.
Приоритеты на 2026 год – сбор и надлежащее оформление доказательств атак на гражданскую и критическую инфраструктуру, преступлений против военнопленных, пыток, незаконного перемещения и депортации граждан. Отдельное внимание уделили фактам применения врагом FPV-дронов и других БПЛА малого радиуса действия по гражданским объектам
Генпрокурор подчеркнул, что в 2025 году задокументировано около 7,5 тысячи таких атак (втрое больше, чем в 2024 году). В результате этих ударов погибли более 450 человек, почти 3 тысячи ранены, повреждено более 8,3 тысячи объектов.
Каждый факт должен быть надлежащим образом задокументирован – это основа для привлечения виновных к ответственности. Международные партнеры высоко оценивают работу украинских правоохранителей и прокуроров: уже есть экстрадиции, уголовные преследования в странах ЕС, совместные расследования. Ответственность за военные преступления России – не отдаленное будущее, а процесс, который продолжается сегодня. Работаем дальше
