Пріоритетом на 2026 рік стане збір доказів атак рф на інфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провів оперативну нараду в Харкові

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час робочої поїздки до Харкова провів оперативну нараду за участі керівників обласних прокуратур, управлінь СБУ, Національної поліції та голови Харківської ОВА. Обговорили посилення роботи з розслідування воєнних злочинів, передає УНН.

Харківська, Донецька та Луганська області сьогодні акумулюють найбільший масив проваджень – понад 113 тисяч із 216 тисяч по всій державі. Попри складність документування в умовах війни, маємо результати: понад тисячу осіб повідомлено про підозру, сотні обвинувальних актів скеровано до суду, є вироки

Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу

За словами Генпрокурора, ця робота – фундамент для майбутнього Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази.

Пріоритети на 2026 рік – збір і належне оформлення доказів атак на цивільну та критичну інфраструктуру, злочинів проти військовополонених, катувань, незаконного переміщення і депортації громадян. Окрему увагу приділили фактам застосування ворогом FPV-дронів та інших БПЛА малого радіусу дії по цивільних об’єктах

Генпрокурор наголосив, що у 2025 році задокументовано близько 7,5 тисячі таких атак (утричі більше, ніж у 2024 році). Внаслідок цих ударів загинули понад 450 людей, майже 3 тисячі поранені, пошкоджено понад 8,3 тисячі об’єктів.

Кожен факт має бути належно задокументований – це основа для притягнення винних до відповідальності. Міжнародні партнери високо оцінюють роботу українських правоохоронців і прокурорів: уже є екстрадиції, кримінальні переслідування в країнах ЄС, спільні розслідування. Відповідальність за воєнні злочини Росії – не віддалене майбутнє, а процес, який триває сьогодні. Працюємо далі