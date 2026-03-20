Пріоритетом на 2026 рік стане збір доказів атак рф на інфраструктуру - Генпрокурор Кравченко провів оперативну нараду в Харкові
Київ • УНН
На Харківщині, Донеччині та Луганщині зареєстровано понад 113 тисяч проваджень. Пріоритетом на 2026 рік стане збір доказів атак на інфраструктуру.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час робочої поїздки до Харкова провів оперативну нараду за участі керівників обласних прокуратур, управлінь СБУ, Національної поліції та голови Харківської ОВА. Обговорили посилення роботи з розслідування воєнних злочинів, передає УНН.
Харківська, Донецька та Луганська області сьогодні акумулюють найбільший масив проваджень – понад 113 тисяч із 216 тисяч по всій державі. Попри складність документування в умовах війни, маємо результати: понад тисячу осіб повідомлено про підозру, сотні обвинувальних актів скеровано до суду, є вироки
Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу06.03.26, 18:47 • 4172 перегляди
За словами Генпрокурора, ця робота – фундамент для майбутнього Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази.
Пріоритети на 2026 рік – збір і належне оформлення доказів атак на цивільну та критичну інфраструктуру, злочинів проти військовополонених, катувань, незаконного переміщення і депортації громадян. Окрему увагу приділили фактам застосування ворогом FPV-дронів та інших БПЛА малого радіусу дії по цивільних об’єктах
Генпрокурор наголосив, що у 2025 році задокументовано близько 7,5 тисячі таких атак (утричі більше, ніж у 2024 році). Внаслідок цих ударів загинули понад 450 людей, майже 3 тисячі поранені, пошкоджено понад 8,3 тисячі об’єктів.
Кожен факт має бути належно задокументований – це основа для притягнення винних до відповідальності. Міжнародні партнери високо оцінюють роботу українських правоохоронців і прокурорів: уже є екстрадиції, кримінальні переслідування в країнах ЄС, спільні розслідування. Відповідальність за воєнні злочини Росії – не віддалене майбутнє, а процес, який триває сьогодні. Працюємо далі
Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків24.02.26, 09:19 • 4066 переглядiв