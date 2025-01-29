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Приднестровье получит газ от Молдовы: подписан кредитный договор на 3 млн кубов

Приднестровье получит газ от Молдовы: подписан кредитный договор на 3 млн кубов

Киев  •  УНН

 • 4994 просмотра

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«Молдовагаз» и „Тираспольтрансгаз“ заключили договор о поставках 3 млн кубометров газа в кредит. Приднестровье должно вернуть одолженный объем газа до марта 2025 года.

Поставки будут осуществляться на основании заявок, поданных «Тираспольтрансгазом», согласно контракту.

Передает УНН со ссылкой на Telegraph Moldova.

Приднестровье согласилось с предложением Кишинева поставить 3 млн кубометров газа по кредитному договору, гарантом которого выступает ЕС. Moldovagaz и «Тираспольтрансгаз» подписали контракт. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Молдовагаз и Тираспольтрансгаз подписали договор о предоставлении кредита в размере 3 млн. кубометров природного газа для обеспечения функционирования газовой системы на левом берегу Днестра. Поставки будут осуществляться на основании заявок, поданных «Тираспольтрансгазом», согласно контракту. Согласно договору, заимствованный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.

- передает Телеграф.

Напомним,

Власти Приднестровья, сепаратистского региона Молдовы, приняли предложение о поставках газа через компанию «Молдовагаз». Решение принято после того, как «Газпром» объявил о прекращении поставок газа с 2025 года.

Запасов газа для отопительного сезона достаточно - Нафтогаз29.01.25, 14:31 • 11510 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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