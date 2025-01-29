Приднестровье получит газ от Молдовы: подписан кредитный договор на 3 млн кубов

Поставки будут осуществляться на основании заявок, поданных «Тираспольтрансгазом», согласно контракту.

Передает УНН со ссылкой на Telegraph Moldova.

Приднестровье согласилось с предложением Кишинева поставить 3 млн кубометров газа по кредитному договору, гарантом которого выступает ЕС. Moldovagaz и «Тираспольтрансгаз» подписали контракт. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Молдовагаз и Тираспольтрансгаз подписали договор о предоставлении кредита в размере 3 млн. кубометров природного газа для обеспечения функционирования газовой системы на левом берегу Днестра. Поставки будут осуществляться на основании заявок, поданных «Тираспольтрансгазом», согласно контракту. Согласно договору, заимствованный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.