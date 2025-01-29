Запасов газа для отопительного сезона достаточно - Нафтогаз
Киев • УНН
Группа Нафтогаз имеет достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Компания продолжает добычу, хранение и импорт топлива для обеспечения всех категорий потребителей.
Запасов газа для прохождения отопительного сезона в Украине достаточно, есть в том числе импорт, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.
Детали
«Группа Нафтогаз имеет достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона», - говорится в сообщении.
Отмечается, что все предприятия группы «работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку природного газа всем категориям потребителей».
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона (...) Группа Нафтогаз также импортирует топливо - должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», - отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
Он также добавил, что сейчас совместно с международными партнерами прорабатываются «различные сценарии для усиления энергетической устойчивости страны во время войны».
Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз17.01.25, 10:20 • 28012 просмотров