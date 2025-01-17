Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз
Киев • УНН
Укргаздобыча увеличила добычу газа на 5,3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Компания ввела в эксплуатацию 83 новые скважины и достигла рекордного показателя бурения в 370 тысяч метров.
В Украине добычу газа в 2024 году увеличили до 13,9 куб. м, что на 5,3% больше, чем годом ранее, сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, в 2024 году увеличило добычу товарного газа до 13,9 млрд куб. м, по сравнению с 13,2 млрд куб м по итогам 2023-го
За прошлый год компанией, как указано, было введено в эксплуатацию 83 новые скважины, из которых 60 - эксплуатационные, а 23 - поисково-разведочные.
В 2024 году компания, как сообщается, также нарастила бурение скважин наклонно-направленного типа, которые позволяют добывать газ в труднодоступных местах. Было пробурено 60 таких скважин (в 2023 году - 51).
Кроме того, за год компания пробурила 370 тысяч метров. Это на 14% больше, чем в 2023 году и является максимальным показателем за последние годы, отметили в Нафтогазе.
Еще 150 тыс. куб. м газа в сутки: в Украине запустили новую скважину23.12.24, 09:59 • 13309 просмотров