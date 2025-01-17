Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз

В Україні видобуток газу в 2024 році збільшили до 13,9 куб. м, що на 5,3% більше, ніж роком раніше, повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, в 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівняно з 13,2 млрд куб м за підсумками 2023-го - повідомили у компанії.

За минулий рік компанією, як вказано, було введено в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 – експлуатаційні, а 23 – пошуково-розвідувальні.

У 2024 році компанія, як повідомляється, також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році – 51).

Окрім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки, зазначили у Нафтогазі.

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