Еще 150 тыс. куб. м газа в сутки: в Украине запустили новую скважину
Киев • УНН
В Украине введена в эксплуатацию новая разведочная скважина глубиной 5400 м с суточным дебитом 150 тыс. куб. м газа. На месторождении уже начато строительство площадки для следующей скважины.
В Украине запустили новую высокодебитную скважину, где ожидается 150 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину с суточным дебитом 150 тыс. куб. м газа. Глубина скважины - 5400 м», - сообщили в компании.
Сейчас на указанном месторождении, как указано, начато строительство площадки для следующей разведочной скважины.
Дополнение
По данным Нафтогаза, за 11 месяцев 2024 года АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» добыли более 13,5 млрд куб. м газа.