Запасів газу для опалювального сезону достатньо - Нафтогаз

Запасів газу для проходження опалювального сезону в Україні достатньо, є у тому числі імпорт, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

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"Група Нафтогаз має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що всі підприємства групи "працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів".

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. (...) Група Нафтогаз також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Він також додав, що наразі спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються "різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни".

Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз