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Запасів газу для опалювального сезону достатньо - Нафтогаз

Запасів газу для опалювального сезону достатньо - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 22476 перегляди

Група Нафтогаз має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Компанія продовжує видобуток, зберігання та імпорт палива для забезпечення всіх категорій споживачів.

Запасів газу для проходження опалювального сезону в Україні достатньо, є у тому числі імпорт, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

Деталі

"Група Нафтогаз має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що всі підприємства групи "працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів".

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. (...) Група Нафтогаз також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Він також додав, що наразі спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються "різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни".

Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз17.01.25, 10:20 • 28280 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
naftohazНафтогаз
ukrainaУкраїна

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