Придністров'я отримає газ від Молдови: підписано кредитний договір на 3 млн кубів
Київ • УНН
"Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.
Поставки здійснюватимуться на підставі заявок, поданих "Тираспольтрансгазом", згідно з контрактом.
Передає УНН із посиланням на Telegraph Moldova.
Придністров'я погодилося з пропозицією Кишинева поставити 3 млн кубометрів газу за кредитним договором, гарантом якого виступає ЄС. Moldovagaz і "Тираспольтрансгаз" підписали контракт. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Молдовагаз та Тираспольтрансгаз підписали договір про надання кредиту в розмірі 3 млн. кубометрів природного газу для забезпечення функціонування газової системи на лівому березі Дністра. Поставки здійснюватимуться на підставі заявок, поданих "Тираспольтрансгазом", згідно з контрактом. Згідно з угодою, запозичений обсяг природного газу має бути повернутий до 1 березня 2025 року.
Нагадаємо
Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, прийняла пропозицію щодо постачання газу через компанію "Молдовагаз". Рішення прийняте після того, як "Газпром" оголосив про припинення поставок газу з 2025 року.
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