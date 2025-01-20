Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"
Київ • УНН
Влада Придністров'я прийняла пропозицію щодо постачання газу через компанію "Молдовагаз". Рішення прийняте після того, як "Газпром" оголосив про припинення поставок газу з 2025 року.
Влада сепаратистського регіону Молдови згодна з пропозицією щодо постачання газу через компанію "Молдавгаз". Про це заявив керівник регіону Вадим Красносельський на засіданні оперативного штабу з подолання енергетичної кризи.
Передає УНН із посиланням на заяву у Telegram-каналі глави самопроголошеної Придністровської Республіки.
Деталі
Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала зиск від тепла й електроенергії, ми погодилися з пропозиціями керівництва Молдови. Придністров'я готове, щоб газ був доставлений через "Молдовагаз".
Він також зазначив, що "Тираспольтрансгаз" написав листа до "Молдовагазу"
Довідково
російський "газпром" офіційно припинив, з 1 січня 2025 року, поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".
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