Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"

Влада сепаратистського регіону Молдови згодна з пропозицією щодо постачання газу через компанію "Молдавгаз". Про це заявив керівник регіону Вадим Красносельський на засіданні оперативного штабу з подолання енергетичної кризи.

Передає УНН із посиланням на заяву у Telegram-каналі глави самопроголошеної Придністровської Республіки.

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Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала зиск від тепла й електроенергії, ми погодилися з пропозиціями керівництва Молдови. Придністров'я готове, щоб газ був доставлений через "Молдовагаз".

