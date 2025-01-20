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Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

Киев  •  УНН

 • 5691 просмотра

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Власти Приднестровья приняли предложение о поставках газа через компанию «Молдовагаз». Решение принято после того, как «Газпром» объявил о прекращении поставок газа с 2025 года.

Власти сепаратистского региона Молдовы согласны с предложением о поставках газа через компанию «Молдавгаз». Об этом заявил руководитель региона Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса.

Передает УНН со ссылкой на заявление в Telegram-канале главы самопровозглашенной Приднестровской Республики.

Детали

Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, мы согласились с предложениями руководства Молдовы.   Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через «Молдовагаз».

- сообщил Вадим Красносельский.

Он также отметил, что «Тираспольтрансгаз» написал письмо в «Молдовагаз»

Справочно

российский «газпром» официально прекратил, с 1 января 2025 года, поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с «невыполнением платежных обязательств».

Президент Молдовы рассказала, при каких условиях возможна финансовая поддержка для Приднестровья20.01.25, 10:09 • 18139 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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