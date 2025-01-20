Президент Молдовы рассказала, при каких условиях возможна финансовая поддержка для Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса. Она отметила возможность финансовой помощи, но только после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под защитой ООН или ЕС. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, Санду отметила, что финансовая поддержка приднестровского региона возможна при содействии партнеров по развитию.

«Мы готовы при поддержке доноров - это очень важно отметить - оказать финансовую помощь Левому берегу. Но это станет возможным после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, при которых мы можем прийти и оказать существенную помощь. Повторяю, эта помощь должна поступить от наших партнеров по развитию, потому что мы все еще находимся в сложной финансовой ситуации», - подчеркнула Санду.

Также, она отметила, что Кишинев готов предоставить Приднестровью генераторы или медицинскую помощь.

«Мы повторяем наше предложение, включая помощь, которую можем предоставить: генераторы, медицинская помощь, лекарства - все то, что необходимо людям в этот период», - добавила президент Молдовы.

Напомним

Ранее УНН писал, что из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа.

Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа рф из-за окончания транзитного соглашения.