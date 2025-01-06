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Енергетичний дефіцит у Придністров’ї сягає близько 30%: є ризик повного виходу енергосистеми з ладу

Енергетичний дефіцит у Придністров’ї сягає близько 30%: є ризик повного виходу енергосистеми з ладу

Київ • УНН

 • 21888 перегляди

Через припинення постачання російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.

У Придністров'ї зафіксовано близько 30% дефіциту електроенергії. За даними Міністерства енергетики Молдови, існує серйозний ризик повного виходу з ладу енергосистеми через перенавантаження. Про це розповів держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі

 Дефіцит електроенергії вже становить близько 30% від необхідного споживання, або 65 МВт.

"Навантаження досягає 219 МВт, а максимальне виробництво МДРЕС та Дубосарської ГЕС становить лише 154 МВт. Управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не вимкнути достатньо споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені", — попередив він.

Боросан розповів, що в грудні 2024 року міністерство енергетики запропонувало "Тираспільтрансгазу" альтернативу у разі припинення постачання російського газу — закуповувати газ на румунській біржі механізм закупівлі природного газу на регіональних ринках. Крім того, МДРЕС запропонували переробляти на електроенергію газ, закуплений Energocom.

2 січня Moldovagaz та Energocom запропонували "Тіраспільтрансгазу" механізм закупівлі природного газу на регіональних ринках.

"До сьогодні ми не отримали жодної відповіді на ці пропозиції. А „Тираспільтрансгаз" відмовився від співпраці того ж дня, 2 січня", — поділився чиновник.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Молдова запровадила 60-денний надзвичайний стан в енергетиці через можливу кризу в Придністров'ї.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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