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Энергетический дефицит в Приднестровье достигает около 30%: есть риск полного выхода энергосистемы из строя

Энергетический дефицит в Приднестровье достигает около 30%: есть риск полного выхода энергосистемы из строя

Киев  •  УНН

 • 7385 просмотра

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Из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа.

В Приднестровье зафиксировано около 30% дефицита электроэнергии. По данным Министерства энергетики Молдовы, существует серьезный риск полного выхода из строя энергосистемы из-за перегрузки. Об этом рассказал госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

 Дефицит электроэнергии уже составляет около 30% от необходимого потребления, или 65 МВт.

"Нагрузка достигает 219 МВт, а максимальное производство МГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт. Управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточно потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены", - предупредил он.

Боросан рассказал, что в декабре 2024 года министерство энергетики предложило "Тираспольтрансгазу" альтернативу в случае прекращения поставок российского газа - закупать газ на румынской бирже механизм закупки природного газа на региональных рынках. Кроме того, МДРЭС предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.

2 января Moldovagaz и Energocom предложили "Тираспольтрансгазу" механизм закупки природного газа на региональных рынках.

"До сих пор мы не получили никакого ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января", - поделился чиновник.

Напомним

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Молдова ввела 60-дневное чрезвычайное положение в энергетике из-за возможного кризиса в Приднестровье.

Алина Волянская

Алина Волянская

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