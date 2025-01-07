ЄС закликає Придністров'я прийняти пропозиції Молдови щодо енергетичної допомоги

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110815 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 110127 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 114383 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133955 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155915 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140460 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153274 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174797 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221182 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176551 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 131238 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137358 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170408 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153651 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130661 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110809 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 106101 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223864 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220993 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26577 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 45132 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45371 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83578 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104123 перегляди
Актуальне
ЄС закликає Придністров'я прийняти пропозиції Молдови щодо енергетичної допомоги

ЄС закликає Придністров'я прийняти пропозиції Молдови щодо енергетичної допомоги

Київ • УНН

 • 32752 перегляди

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення постачання газу рф через закінчення транзитної угоди.

Європейська комісія заявила, що влада Придністров'я повинна припинити блокувати пропозиції альтернативних джерел енергії, оскільки політична напруженість зростає після рішення росії перекрити потік природного газу до Придністров'я.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі 

Придністров'я, сепаратистський регіон Молдови, залишився без опалення і гарячої води після того, як російська державна енергетична компанія "газпром" припинила експорт газу в регіон, з закінченням терміну дії довгострокової угоди про транзит газу через Україну.

Ми розуміємо, що уряд Молдови вже пропонував енергетичну, а також гуманітарну допомогу Придністров'ю, яка досі не була прийнята

- сказала Аніта Гіппер, речник Єврокомісії з питань закордонних справ. 

На те, що влада Придністровʼя відмовилася від пропозицій Молдови щодо постачання газу з європейського ринку і відкидає пропозиції про надання гуманітарної допомоги Гіппер відповіла, що Єврокомісія закликає Тирасполь співпрацювати з Кишиневом.

Ми закликаємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення

- заявила Гіппер.

Крім того, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив москву в розпалюванні протистояння. 

Це криза безпеки, яку росія, використовуючи енергетику як зброю, намагається спровокувати в регіоні

- сказав премʼєр-міністр Молдови.

Також він додав, що рф зупинила постачання газу до регіону Придністровʼя, в тому числі через те, що там незаконно розміщені російські військові.

Після того, як 1 січня закінчився термін дії угоди про транзит російського газу до Європи через Україну, уряд Молдови заявив, що москва відмовилася експортувати природний газ до Придністров'я наявними альтернативними маршрутами, підсилюючи напруженість напередодні вирішальних парламентських виборів.

Речан вважає, що криза може зрештою призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністров'я. 

Наша мета - реінтеграція країни. І це повинно початися з того, що росія повинна вивести свої війська, щоб ми могли належним чином управляти нею. Ми тут для того, щоб запропонувати мирне вирішення цього конфлікту

- говорить Речан.

Нагадаємо 

Через припинення постачання російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
prydnistroviaПридністров'я
moldovaМолдова

Звернутися з питань розміщення реклами