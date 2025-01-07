ЄС закликає Придністров'я прийняти пропозиції Молдови щодо енергетичної допомоги

Європейська комісія заявила, що влада Придністров'я повинна припинити блокувати пропозиції альтернативних джерел енергії, оскільки політична напруженість зростає після рішення росії перекрити потік природного газу до Придністров'я.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Придністров'я, сепаратистський регіон Молдови, залишився без опалення і гарячої води після того, як російська державна енергетична компанія "газпром" припинила експорт газу в регіон, з закінченням терміну дії довгострокової угоди про транзит газу через Україну.

Ми розуміємо, що уряд Молдови вже пропонував енергетичну, а також гуманітарну допомогу Придністров'ю, яка досі не була прийнята - сказала Аніта Гіппер, речник Єврокомісії з питань закордонних справ.

На те, що влада Придністровʼя відмовилася від пропозицій Молдови щодо постачання газу з європейського ринку і відкидає пропозиції про надання гуманітарної допомоги Гіппер відповіла, що Єврокомісія закликає Тирасполь співпрацювати з Кишиневом.

Ми закликаємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення - заявила Гіппер.

Крім того, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив москву в розпалюванні протистояння.

Це криза безпеки, яку росія, використовуючи енергетику як зброю, намагається спровокувати в регіоні - сказав премʼєр-міністр Молдови.

Також він додав, що рф зупинила постачання газу до регіону Придністровʼя, в тому числі через те, що там незаконно розміщені російські військові.

Після того, як 1 січня закінчився термін дії угоди про транзит російського газу до Європи через Україну, уряд Молдови заявив, що москва відмовилася експортувати природний газ до Придністров'я наявними альтернативними маршрутами, підсилюючи напруженість напередодні вирішальних парламентських виборів.

Речан вважає, що криза може зрештою призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністров'я.

Наша мета - реінтеграція країни. І це повинно початися з того, що росія повинна вивести свої війська, щоб ми могли належним чином управляти нею. Ми тут для того, щоб запропонувати мирне вирішення цього конфлікту - говорить Речан.

Нагадаємо

Через припинення постачання російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.