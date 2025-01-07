ЕС призывает Приднестровье принять предложения Молдовы по энергетической помощи

Европейская комиссия заявила, что власти Приднестровья должны прекратить блокировать предложения альтернативных источников энергии, поскольку политическая напряженность растет после решения России перекрыть поток природного газа в Приднестровье.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Приднестровье, сепаратистский регион Молдовы, остался без отопления и горячей воды после того, как российская государственная энергетическая компания «газпром» прекратила экспорт газа в регион, с окончанием срока действия долгосрочного соглашения о транзите газа через Украину.

Мы понимаем, что правительство Молдовы уже предлагало энергетическую, а также гуманитарную помощь Приднестровью, которая до сих пор не была принята - сказала Анита Гиппер, спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел.

На то, что власти Приднестровья отказались от предложений Молдовы по поставкам газа с европейского рынка и отвергают предложения о предоставлении гуманитарной помощи Гиппер ответила, что Еврокомиссия призывает Тирасполь сотрудничать с Кишиневом.

Мы призываем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения - заявила Гиппер.

Кроме того, премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Москву в разжигании противостояния.

Это кризис безопасности, который россия, используя энергетику как оружие, пытается спровоцировать в регионе - сказал премьер-министр Молдовы.

Также он добавил, что рф остановила поставки газа в регион Приднестровья, в том числе из-за того, что там незаконно размещены российские военные.

После того, как 1 января истек срок действия соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину, правительство Молдовы заявило, что москва отказалась экспортировать природный газ в Приднестровье имеющимися альтернативными маршрутами, усиливая напряженность накануне решающих парламентских выборов.

Речан считает, что кризис может в конце концов привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья.

Наша цель - реинтеграция страны. И это должно начаться с того, что россия должна вывести свои войска, чтобы мы могли должным образом управлять ею. Мы здесь для того, чтобы предложить мирное решение этого конфликта - говорить Речан.

Напомним

Из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа.