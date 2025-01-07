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ЕС призывает Приднестровье принять предложения Молдовы по энергетической помощи

ЕС призывает Приднестровье принять предложения Молдовы по энергетической помощи

Киев  •  УНН

 • 3362 просмотра

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Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа из РФ из-за окончания транзитного соглашения.

Европейская комиссия заявила, что власти Приднестровья должны прекратить блокировать предложения альтернативных источников энергии, поскольку политическая напряженность растет после решения России перекрыть поток природного газа в Приднестровье.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали 

Приднестровье, сепаратистский регион Молдовы, остался без отопления и горячей воды после того, как российская государственная энергетическая компания «газпром» прекратила экспорт газа в регион, с окончанием срока действия долгосрочного соглашения о транзите газа через Украину.

Мы понимаем, что правительство Молдовы уже предлагало энергетическую, а также гуманитарную помощь Приднестровью, которая до сих пор не была принята

- сказала Анита Гиппер, спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел. 

На то, что власти Приднестровья отказались от предложений Молдовы по поставкам газа с европейского рынка и отвергают предложения о предоставлении гуманитарной помощи Гиппер ответила, что Еврокомиссия призывает Тирасполь сотрудничать с Кишиневом.

Мы призываем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения

- заявила Гиппер.

Кроме того, премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Москву в разжигании противостояния. 

Это кризис безопасности, который россия, используя энергетику как оружие, пытается спровоцировать в регионе

- сказал премьер-министр Молдовы.

Также он добавил, что рф остановила поставки газа в регион Приднестровья, в том числе из-за того, что там незаконно размещены российские военные.

После того, как 1 января истек срок действия соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину, правительство Молдовы заявило, что москва отказалась экспортировать природный газ в Приднестровье имеющимися альтернативными маршрутами, усиливая напряженность накануне решающих парламентских выборов.

Речан считает, что кризис может в конце концов привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья. 

Наша цель - реинтеграция страны. И это должно начаться с того, что россия должна вывести свои войска, чтобы мы могли должным образом управлять ею. Мы здесь для того, чтобы предложить мирное решение этого конфликта

- говорить Речан.

Напомним 

Из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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moldovaМолдова