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Президентка Молдови розповіла, за яких умов можлива фінансова підтримка для Придністров'я

Президентка Молдови розповіла, за яких умов можлива фінансова підтримка для Придністров'я

Київ • УНН

 • 35436 перегляди

Майя Санду заявила про готовність надати фінансову та гуманітарну допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів готовий надати допомогу Придністровʼю для подолання енергетичної кризи. Вона відзначила можливість фінансової допомоги, але тільки після виведення російської армії і заміни миротворчої місії цивільною місією під захистом ООН або ЄС. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Санду зазначила, що фінансова підтримка придністровського регіону можлива за сприяння партнерів з розвитку.

"Ми готові за підтримки донорів - це дуже важливо відзначити - надати фінансову допомогу Лівому берегу. Але це стане можливим після виведення російської армії і заміни миротворчої місії цивільною місією під егідою ООН або ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати суттєву допомогу. Повторюю, ця допомога повинна надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо в складній фінансовій ситуації", - підкреслила Санду. 

Також, вона зазначила, що Кишинів готовий надати Придністровʼю  генератори або медичну допомогу.

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включаючи допомогу, яку можемо надати: генератори, медична допомога, ліки - усе те, що необхідно людям в цей період", - додала президентка Молдови.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що через припинення постачання російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення постачання газу рф через закінчення транзитної угоди.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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