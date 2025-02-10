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Приднестровье будет получать газ за счет российского кредита

Приднестровье будет получать газ за счет российского кредита

Киев  •  УНН

 • 6560 просмотра

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Венгерская компания начнет поставлять газ в Приднестровье при поддержке российского кредита. После 10-дневных гуманитарных поставок европейского газа регион получил новую схему обеспечения топливом.

Венгерская компания при участии "Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровскую Молдавскую Республику. Это стало возможным благодаря российскому кредиту, написал в Telegram-канале глава непризнанной республики Вадим Красносельский, передает УНН.

Сегодня завершающий день реализации 10-дневного гуманитарного проекта по поставке в Приднестровье европейского газа. С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса,

- отметил Красносельский.

По его словам, далее ПМР будет обеспечиваться газом венгерской компанией благодаря российской кредитной и функциональной поддержке.

Красносельский "успокоил приднестровцев": республика будет обеспечена газом, а энергосистема стабилизируется.

Напомним

Из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но на тот момент не получила ответа.

В январе Красносельский заявил, что рф возобновит поставки газа в Приднестровье, позиционируя это как гуманитарную помощь.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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