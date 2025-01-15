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росія постачатиме до Придністровʼя газ під виглядом гуманітарної допомоги - росЗМІ

росія постачатиме до Придністровʼя газ під виглядом гуманітарної допомоги - росЗМІ

Київ • УНН

 • 26754 перегляди

Голова невизнаної Придністровської республіки заявив про відновлення постачання російського газу як гуманітарної допомоги. Обсяги постачання мають покрити потреби населення, теплоенергетики та промислових підприємств регіону.

рф відновить постачання газу в регіон Придністровʼя, позиціонуючи це як гуманітарну допомогу, повідомив голова невизнаної Республіки Вадим Красносельський. Деталей він не навів, проте зазначив про готовність інфраструктури до поставок, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Цей газ буде поданий <...> як гуманітарний газ. <...> Це гуманітарний газ Російської Федерації. У тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я. Тільки в цьому сегменті

- заявив Красносельський.

Крім того, він зазначив, що обговорював питання відновлення постачання газу до Придністровʼя з Міненерго рф.

Сподіваюся, що за результатами цих переговорів в недалекому майбутньому, трошки залишилося потерпіти, газ піде в Придністров'я. І для вироблення електроенергії, і для теплопостачання наших громадян

- зазначив Красносельський.

Деталей цих поставок він не зазначав.

Нагадаємо

 Через припинення постачання російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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