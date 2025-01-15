росія постачатиме до Придністровʼя газ під виглядом гуманітарної допомоги - росЗМІ

рф відновить постачання газу в регіон Придністровʼя, позиціонуючи це як гуманітарну допомогу, повідомив голова невизнаної Республіки Вадим Красносельський. Деталей він не навів, проте зазначив про готовність інфраструктури до поставок, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Цей газ буде поданий <...> як гуманітарний газ. <...> Це гуманітарний газ Російської Федерації. У тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я. Тільки в цьому сегменті

Крім того, він зазначив, що обговорював питання відновлення постачання газу до Придністровʼя з Міненерго рф.

Сподіваюся, що за результатами цих переговорів в недалекому майбутньому, трошки залишилося потерпіти, газ піде в Придністров'я. І для вироблення електроенергії, і для теплопостачання наших громадян