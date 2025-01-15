россия будет поставлять в Приднестровье газ под видом гуманитарной помощи - росСМИ

РФ возобновит поставки газа в регион Приднестровья, позиционируя это как гуманитарную помощь, сообщил глава непризнанной Республики Вадим Красносельский. Деталей он не привел, однако отметил о готовности инфраструктуры к поставкам, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Этот газ будет подан <...> как гуманитарный газ. <...> Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте

Кроме того, он отметил, что обсуждал вопрос возобновления поставок газа в Приднестровье с Минэнерго РФ.

Надеюсь, что по результатам этих переговоров в скором будущем, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан