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Придністров'я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту

Придністров'я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту

Київ • УНН

 • 24238 перегляди

Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.

Угорська компанія за участю «Молдовагаз» постачатиме газ у Придністровську Молдавську Республіку. Це стало можливим завдяки російському кредиту, написав у Telegram-каналі глава невизнаної республіки Вадим Красносельський, передає УНН.

Сьогодні завершальний день реалізації 10-денного гуманітарного проекту з постачання в Придністров'я європейського газу. Із 1 до 10 лютого в республіку надійшло як захід підтримки 26,275 млн кубів. Цей ресурс було використано для забезпечення газо-, тепло- та електропостачання громадян, малого та середнього бізнесу,

- зазначив Красносільський.

За його словами, далі ПМР забезпечуватиметься газом угорською компанією завдяки російській кредитній і функціональній підтримці.

Красносельський «заспокоїв придністровців»: республіка буде забезпечена газом, а енергосистема стабілізується.

Нагадаємо

Через припинення поставок російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але на той момент не отримала відповіді.

У січні Красносільський заявив, що рф відновить постачання газу в Придністров'я, позиціонуючи це як гуманітарну допомогу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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