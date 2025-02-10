Придністров'я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту
Київ • УНН
Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.
Угорська компанія за участю «Молдовагаз» постачатиме газ у Придністровську Молдавську Республіку. Це стало можливим завдяки російському кредиту, написав у Telegram-каналі глава невизнаної республіки Вадим Красносельський, передає УНН.
Сьогодні завершальний день реалізації 10-денного гуманітарного проекту з постачання в Придністров'я європейського газу. Із 1 до 10 лютого в республіку надійшло як захід підтримки 26,275 млн кубів. Цей ресурс було використано для забезпечення газо-, тепло- та електропостачання громадян, малого та середнього бізнесу,
За його словами, далі ПМР забезпечуватиметься газом угорською компанією завдяки російській кредитній і функціональній підтримці.
Красносельський «заспокоїв придністровців»: республіка буде забезпечена газом, а енергосистема стабілізується.
Нагадаємо
Через припинення поставок російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї досяг 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але на той момент не отримала відповіді.
У січні Красносільський заявив, що рф відновить постачання газу в Придністров'я, позиціонуючи це як гуманітарну допомогу.