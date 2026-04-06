Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Ли Джэ Мён выразил сожаление по поводу запуска беспилотников, к которому причастны разведчик и военный. Прокуратура предъявила обвинения 30-летнему гражданину.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён в понедельник выразил сожаление Северной Корее из-за инцидента с беспилотниками, которые, по данным Сеула, были запущены без разрешения правительства. Он заявил, что власти сделают все, чтобы не допустить подобных случаев в будущем, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Хотя это не было намерением нашего правительства, мы выражаем сожаление Северу по поводу того, что ненужная военная напряженность была вызвана безответственными и необдуманными действиями некоторых лиц

– заявил Ли на заседании правительства.

По его словам, расследование установило, что к делу были причастны сотрудник Национальной разведывательной службы и действующий военный. Президент подчеркнул, что конституция Южной Кореи не допускает частных провокационных действий против КНДР.

Что произошло

В январе Северная Корея заявила, что беспилотники, запущенные с Юга, нарушили ее воздушное пространство. В Пхеньяне назвали это серьезной провокацией и заявили, что аппараты были сбиты.

Президент Южной Кореи призвал КНДР к немедленному возобновлению мирного диалога01.03.26, 06:31 • 10418 просмотров

После этого Южная Корея отрицала причастность военных и начала совместное военно-полицейское расследование. По его итогам прокуроры предъявили обвинения 30-летнему гражданину Южной Кореи за незаконные полеты дронов и возможное нарушение законов о национальной безопасности.

В последние месяцы Пхеньян усилил риторику в отношении Сеула, объявив Южную Корею "самым враждебным государством" и отвергнув попытки администрации Ли снизить напряжение.

КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства шпионским дроном10.01.26, 02:27 • 3835 просмотров

