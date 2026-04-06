Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен у понеділок висловив жаль Північній Кореї через інцидент із безпілотниками, які, за даними Сеула, були запущені без дозволу уряду. Він заявив, що влада зробить усе, аби не допустити подібних випадків у майбутньому, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Хоча це не було наміром нашого уряду, ми висловлюємо жаль Півночі з приводу того, що непотрібна військова напруженість була спричинена безвідповідальними та необдуманими діями деяких осіб – заявив Лі на засіданні уряду.

За його словами, розслідування встановило, що до справи були причетні співробітник Національної розвідувальної служби та чинний військовий. Президент наголосив, що конституція Південної Кореї не допускає приватних провокаційних дій проти КНДР.

Що сталося

У січні Північна Корея заявила, що безпілотники, запущені з Півдня, порушили її повітряний простір. У Пхеньяні назвали це серйозною провокацією та заявили, що апарати були збиті.

Після цього Південна Корея заперечила причетність військових і розпочала спільне військово-поліцейське розслідування. За його підсумками прокурори висунули обвинувачення 30-річному громадянину Південної Кореї за незаконні польоти дронів і можливе порушення законів про національну безпеку.

Останніми місяцями Пхеньян посилив риторику щодо Сеула, оголосивши Південну Корею "найворожішою державою" та відкинувши спроби адміністрації Лі знизити напруження.

