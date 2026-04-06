Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 32715 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81234 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 92554 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110576 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95324 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100402 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51902 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107737 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37420 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівку
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа Ірану
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосу
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна Балдоні
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss Puss
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа
Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Лі Дже Мен висловив жаль через запуск безпілотників, до якого причетні розвідник і військовий. Прокуратура висунула звинувачення 30-річному громадянину.

Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів
Фото: Reuters

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен у понеділок висловив жаль Північній Кореї через інцидент із безпілотниками, які, за даними Сеула, були запущені без дозволу уряду. Він заявив, що влада зробить усе, аби не допустити подібних випадків у майбутньому, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Хоча це не було наміром нашого уряду, ми висловлюємо жаль Півночі з приводу того, що непотрібна військова напруженість була спричинена безвідповідальними та необдуманими діями деяких осіб

 – заявив Лі на засіданні уряду.

За його словами, розслідування встановило, що до справи були причетні співробітник Національної розвідувальної служби та чинний військовий. Президент наголосив, що конституція Південної Кореї не допускає приватних провокаційних дій проти КНДР.

Що сталося

У січні Північна Корея заявила, що безпілотники, запущені з Півдня, порушили її повітряний простір. У Пхеньяні назвали це серйозною провокацією та заявили, що апарати були збиті.

Президент Південної Кореї закликав КНДР до негайного відновлення мирного діалогу01.03.26, 06:31 • 10418 переглядiв

Після цього Південна Корея заперечила причетність військових і розпочала спільне військово-поліцейське розслідування. За його підсумками прокурори висунули обвинувачення 30-річному громадянину Південної Кореї за незаконні польоти дронів і можливе порушення законів про національну безпеку.

Останніми місяцями Пхеньян посилив риторику щодо Сеула, оголосивши Південну Корею "найворожішою державою" та відкинувши спроби адміністрації Лі знизити напруження.

КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні повітряного простору шпигунським дроном10.01.26, 02:27 • 3835 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Reuters
Сеул
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея