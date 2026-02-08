Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине

Президент Словакии заявил, что решение передать истребители МиГ-29 Украине было ошибочным, поскольку страна на тот момент не имела им полноценной замены. Он также отверг утверждение, что эти самолеты были непригодны к использованию. Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил в своих соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Избавиться от истребителей МиГ-29 было ошибкой – и не было "кучи металлолома". Убежден, что способность обеспечить защиту своего воздушного пространства является признаком суверенитета любой страны. Именно поэтому, как премьер-министр, я издал приказ держать тогдашние словацкие истребители МиГ-29 в боевом состоянии, пока не прибудут новые американские самолеты F-16. До сегодняшнего дня я считаю ошибкой, что Словакия избавилась от своих МиГов, на которые тогда не имела замены. Ни одна другая страна не сделала этого так, чтобы она оставалась преданной исключительно помощи своим соседям после пожертвования собственного оружия", – говорится в сообщении Пеллегрини.

Также президент Словакии отверг аргументы тогдашней коалиции о том, что МиГ-29 якобы были "кучей металлолома".

"Если бы это было так, никто из них не смог бы лететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГе-29 и самолет смог выполнить все свои задачи", – подчеркнул Петер Пеллегрини.

Он также подчеркнул, что не намерен вмешиваться в политические или уголовные расследования, которые появились вокруг темы передачи истребителей.

"Как президент Словацкой Республики, я не буду вмешиваться в политические или уголовные расследования, которые в последние дни появились вокруг пожертвования истребителей. Однако народ Словакии имеет право знать, имел ли или не имел право тогдашнее правительство Хегера, которое управляло без доверия парламента, пожертвовать наши МиГи Украине", – добавил Пеллегрини

Напомним

Следователь прекратил уголовное преследование по передаче Словакией Украине истребителей МиГ-29. Передача военной техники не нанесла ущерба Словацкой Республике.