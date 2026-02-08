$43.140.00
7 лютого, 20:45
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою передачу винищувачів МіГ-29 Україні, оскільки країна не мала їм повноцінної заміни. Він спростував твердження, що літаки були непридатними до використання.

Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні

Президент Словаччини заявив, що рішення передати винищувачі МіГ-29 Україні було помилковим, оскільки країна на той момент не мала їм повноцінної заміни. Він також відкинув твердження, що ці літаки були непридатними до використання. Про це президент Словаччини Петер Пеллегріні повідомив у своїх соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Позбутися бійців МіГ-29 було помилкою- і не було "купа скрап". Переконаний, що здатність забезпечити захист свого повітряного простору є ознакою суверенітету будь-якої країни. Саме тому, як прем'єр-міністр, я видав наказ тримати тодішні словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовому стані, поки нові американські літаки F-16. До сьогодні я вважаю помилкою, що Словакія позбулася своїх Міговців, на які тоді не мала заміни. Жодна інша країна не зробила цього так, щоб вона залишалася відданою виключно допомозі своїм сусідам після пожертви власної зброї", – йдеться у дописі Пеллегріні.

Також, президент Словаччини відкинув аргументи тодішньої коаліції про те, що МіГ-29 нібито були "купою скрапу".

48-й пакет від Польщі майже готовий: Туск назвав обсяг і згадав про МіГ-29 для України05.02.26, 17:01 • 4615 переглядiв

"Якби це було так, ніхто з них не зміг б летіти зі Словаччини в Україну. Ще як прем'єр-міністр мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на Мігу-29 і літак зміг виконати всі свої завдання", – наголосив Петер Пеллегріні.

Він, також, підкреслив, що не має наміру втручатися у політичні чи кримінальні розслідування, які з’явилися навколо теми передачі винищувачів.

"Як президент Словацької Республіки, я не буду влучатися до політичних чи злочинних розстрілів, які останніми днями з'явилися навколо пожертви винищувачів. Однак люди Словаччини мають право знати, чи мав чи не мав право тодішній уряд Хегера, який керував без довіри парламенту, пожертвувати наші МіГї Україні", – додав Пеллеграні

Нагадаємо

Слідчий припинив кримінальне переслідування щодо передачі Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29. Передача військової техніки не завдала шкоди Словацькій Республіці.

Алла Кіосак

