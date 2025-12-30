$42.220.15
49.650.10
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 828 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 1900 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 9942 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 13817 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 20115 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 21712 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29045 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29907 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22890 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23760 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Facebook

Президент Литвы назвал аппетиты россии на мирных переговорах непомерными

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты россии на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции кремля свидетельствует о неготовности Москвы прекратить войну. Он отметил, что США имеют рычаги влияния, однако аппетиты москвы сейчас "непомерны".

Президент Литвы назвал аппетиты россии на мирных переговорах непомерными

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты россии на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции кремля на происходящие обсуждения может свидетельствовать о неготовности москвы прекратить войну, передает УНН со ссылкой на LRT.

Я высоко ценю усилия Соединенных Штатов Америки, ценю усилия Украины по демонстрации всей необходимой гибкости и дипломатичности в стремлении к мирному процессу. Считаю, что украинцы действительно очень искренне хотят, чтобы эта страшная война наконец закончилась и перестала мучить украинский народ 

— сказал Науседа в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Однако, по его словам, "пока мы видим крайне ограниченную реакцию со стороны кремля, и это не позволяет быть полным оптимистом".

Так президент Литвы высказался после очередного раунда переговоров в США, где встретились президенты Америки и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Высказывания должностных лиц свидетельствуют о том, что российская и украинская стороны по-прежнему не находят согласия относительно будущего оккупированной москвой Запорожской атомной электростанции, а также принадлежности частично оккупированного Россией Донбасса в Восточной Украине.

Науседа отметил, что США имеют рычаги влияния, которые могут использовать в переговорах с россией, однако аппетиты Москвы сейчас "несоразмерны".

Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо если условия будут благоприятными для россии, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот... Поэтому я пока осторожно, даже довольно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса 

— заявил президент Литвы.

Тем не менее, Науседа выразил мнение, что ближайшие несколько недель покажут, хочет ли россия мира и готова ли она к полноценным переговорам.

Контекст

Согласно текущему плану, пересмотренному после длительных многонедельных интенсивных переговоров между США и Украиной, война была бы прекращена по нынешней линии фронта в восточном регионе Донбасса с созданием демилитаризованной зоны, тогда как россия уже давно требует территориальных уступок.

Однако Кремль по-прежнему не идет на компромиссы, а владимир путин неоднократно заявлял, что его войска займут украинские территории, которые он провозгласил российскими.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Гитанас Науседа
Дональд Трамп
Литва
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина