Президент Литвы назвал аппетиты россии на мирных переговорах непомерными

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты россии на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции кремля на происходящие обсуждения может свидетельствовать о неготовности москвы прекратить войну, передает УНН со ссылкой на LRT.

Я высоко ценю усилия Соединенных Штатов Америки, ценю усилия Украины по демонстрации всей необходимой гибкости и дипломатичности в стремлении к мирному процессу. Считаю, что украинцы действительно очень искренне хотят, чтобы эта страшная война наконец закончилась и перестала мучить украинский народ — сказал Науседа в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Однако, по его словам, "пока мы видим крайне ограниченную реакцию со стороны кремля, и это не позволяет быть полным оптимистом".

Так президент Литвы высказался после очередного раунда переговоров в США, где встретились президенты Америки и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Высказывания должностных лиц свидетельствуют о том, что российская и украинская стороны по-прежнему не находят согласия относительно будущего оккупированной москвой Запорожской атомной электростанции, а также принадлежности частично оккупированного Россией Донбасса в Восточной Украине.

Науседа отметил, что США имеют рычаги влияния, которые могут использовать в переговорах с россией, однако аппетиты Москвы сейчас "несоразмерны".

Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо если условия будут благоприятными для россии, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот... Поэтому я пока осторожно, даже довольно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса — заявил президент Литвы.

Тем не менее, Науседа выразил мнение, что ближайшие несколько недель покажут, хочет ли россия мира и готова ли она к полноценным переговорам.

Контекст

Согласно текущему плану, пересмотренному после длительных многонедельных интенсивных переговоров между США и Украиной, война была бы прекращена по нынешней линии фронта в восточном регионе Донбасса с созданием демилитаризованной зоны, тогда как россия уже давно требует территориальных уступок.

Однако Кремль по-прежнему не идет на компромиссы, а владимир путин неоднократно заявлял, что его войска займут украинские территории, которые он провозгласил российскими.