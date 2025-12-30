$42.220.15
Ексклюзив
11:22 • 504 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 1260 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 8970 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 13539 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 19872 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21588 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 28947 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29858 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22861 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23742 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Публікації
Ексклюзиви
Президент Литви назвав апетити росії на мирних переговорах непомірними

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах щодо миру в Україні занадто великі, а відсутність реакції кремля свідчить про неготовність москви припинити війну. Він зауважив, що США мають важелі впливу, проте апетити москви наразі "непомірні".

Президент Литви назвав апетити росії на мирних переговорах непомірними

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах про мир в Україні надто великі, а відсутність реакції кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про неготовність москви припинити війну, передає УНН із посиланням на LRT.

Я високо ціную зусилля Сполучених Штатів Америки, ціную зусилля України щодо демонстрації всієї необхідної гнучкості та дипломатичності у прагненні мирного процесу. Вважаю, що українці справді дуже щиро хочуть, щоб ця страшна війна нарешті закінчилася і перестала мучити український народ 

— сказав Науседа в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

Однак, за його словами, "поки ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом".

Так президент Литви висловився після чергового раунду переговорів у США, де зустрілися президенти Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Висловлювання посадових осіб свідчать про те, що російська та українська сторони, як і раніше, не знаходять згоди щодо майбутнього окупованої москвою Запорізької атомної електростанції, а також приналежності частково окупованого росією Донбасу у Східній Україні.

Науседа зауважив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з росією, проте апетити москви наразі "неспомірні".

Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або якщо умови будуть сприятливими для росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки... Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу 

— заявив президент Литви.

Тим не менш, Науседа висловив думку, що найближчі кілька тижнів покажуть, чи хоче росія миру і чи готова вона до повноцінних переговорів.

Контекст

Згідно з поточним планом, переглянутим після тривалих багато тижнів інтенсивних переговорів між США та Україною, війну було б припинено по нинішній лінії фронту у східному регіоні Донбасу зі створенням демілітаризованої зони, тоді як росія вже давно вимагає територіальних поступок.

Проте кремль, як і раніше, не йде на компроміси, а володимир путін неодноразово заявляв, що його війська займуть українські території, які він проголосив російськими.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Гітанас Науседа
Дональд Трамп
Литва
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна