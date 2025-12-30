Президент Литви назвав апетити росії на мирних переговорах непомірними

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах про мир в Україні надто великі, а відсутність реакції кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про неготовність москви припинити війну, передає УНН із посиланням на LRT.

Я високо ціную зусилля Сполучених Штатів Америки, ціную зусилля України щодо демонстрації всієї необхідної гнучкості та дипломатичності у прагненні мирного процесу. Вважаю, що українці справді дуже щиро хочуть, щоб ця страшна війна нарешті закінчилася і перестала мучити український народ — сказав Науседа в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

Однак, за його словами, "поки ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом".

Так президент Литви висловився після чергового раунду переговорів у США, де зустрілися президенти Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Висловлювання посадових осіб свідчать про те, що російська та українська сторони, як і раніше, не знаходять згоди щодо майбутнього окупованої москвою Запорізької атомної електростанції, а також приналежності частково окупованого росією Донбасу у Східній Україні.

Науседа зауважив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з росією, проте апетити москви наразі "неспомірні".

Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або якщо умови будуть сприятливими для росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки... Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу — заявив президент Литви.

Тим не менш, Науседа висловив думку, що найближчі кілька тижнів покажуть, чи хоче росія миру і чи готова вона до повноцінних переговорів.

Контекст

Згідно з поточним планом, переглянутим після тривалих багато тижнів інтенсивних переговорів між США та Україною, війну було б припинено по нинішній лінії фронту у східному регіоні Донбасу зі створенням демілітаризованої зони, тоді як росія вже давно вимагає територіальних поступок.

Проте кремль, як і раніше, не йде на компроміси, а володимир путін неодноразово заявляв, що його війська займуть українські території, які він проголосив російськими.