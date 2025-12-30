Президент Литви назвав апетити росії на мирних переговорах непомірними
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах щодо миру в Україні занадто великі, а відсутність реакції кремля свідчить про неготовність москви припинити війну. Він зауважив, що США мають важелі впливу, проте апетити москви наразі "непомірні".
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах про мир в Україні надто великі, а відсутність реакції кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про неготовність москви припинити війну, передає УНН із посиланням на LRT.
Я високо ціную зусилля Сполучених Штатів Америки, ціную зусилля України щодо демонстрації всієї необхідної гнучкості та дипломатичності у прагненні мирного процесу. Вважаю, що українці справді дуже щиро хочуть, щоб ця страшна війна нарешті закінчилася і перестала мучити український народ
Однак, за його словами, "поки ми бачимо вкрай обмежену реакцію з боку кремля, і це не дозволяє бути повним оптимістом".
Так президент Литви висловився після чергового раунду переговорів у США, де зустрілися президенти Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський.
Висловлювання посадових осіб свідчать про те, що російська та українська сторони, як і раніше, не знаходять згоди щодо майбутнього окупованої москвою Запорізької атомної електростанції, а також приналежності частково окупованого росією Донбасу у Східній Україні.
Науседа зауважив, що США мають важелі впливу, які можуть використовувати в переговорах з росією, проте апетити москви наразі "неспомірні".
Вони можуть призвести до ситуації, коли для однієї зі сторін ці умови будуть просто неприйнятними: або якщо умови будуть сприятливими для росії, це буде неприйнятно для України, або навпаки... Тому я поки що обережно, навіть досить обережно дивлюся на розв'язку цього можливого процесу
Тим не менш, Науседа висловив думку, що найближчі кілька тижнів покажуть, чи хоче росія миру і чи готова вона до повноцінних переговорів.
Контекст
Згідно з поточним планом, переглянутим після тривалих багато тижнів інтенсивних переговорів між США та Україною, війну було б припинено по нинішній лінії фронту у східному регіоні Донбасу зі створенням демілітаризованої зони, тоді як росія вже давно вимагає територіальних поступок.
Проте кремль, як і раніше, не йде на компроміси, а володимир путін неодноразово заявляв, що його війська займуть українські території, які він проголосив російськими.