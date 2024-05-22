Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел видео разговор с Президентом Чили Габриэлем Боричем. В частности обсудили ситуацию на Харьковщине и действия по сохранению жизни людей в прифронтовых общинах. Со своей стороны Борич подтвердил участие в саммите мира в Швейцарии. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Провел видео разговор с Президентом Чили Габриэлем Боричем. Обсудили ситуацию на Харьковщине, где Россия пытается расширить географию своего вторжения. Рассказал об обороне региона и наших действиях по сохранению жизни людей в прифронтовых общинах. Президент Борич подтвердил участие в саммите мира - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Чили за готовность присоединиться к международным усилиям по разминированию украинских территорий и по возвращению похищенных Россией украинских детей.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой дальнейшее оборонное сотрудничество. Албания будет представлена на саммите мира в Швейцарии.