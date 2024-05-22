Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
edi-ramaЭди Рама
chiliЧили
shveitsariyaШвейцария
albaniyaАлбания
telegramТелеграмма
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  100236 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  103243 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  104486 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  98552 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119099 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116181 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119966 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113644 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104614 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  234416 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

  •  6846 просмотра
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

  •  6487 просмотра
Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

  •  6748 просмотра
У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

  •  6044 просмотра
Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

  •  6294 просмотра
Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

  •  7221 просмотра
Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

  •  9155 просмотра
В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

  •  10074 просмотра
Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

  •  9662 просмотра
В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

  •  8335 просмотра

Популярные

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

  •  39585 просмотра
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

  •  69512 просмотра
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

  •  62554 просмотра
Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

  •  30946 просмотра
Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

  •  28060 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  132545 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  234416 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  220056 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  413628 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  398092 просмотра

Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

Война •   •  6846 просмотра
Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Верховная Рада приняла законопроект, детализирующий меры принуждения, которые могут быть использованы сотрудниками Национальной гвардии, включая наручники, электрошокеры, гранаты, бронетехнику, оружие и беспилотные летательные аппараты, для выполнения возложенных на них задач.

Общество •   •  6487 просмотра
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и давать отпор россии, даже если американское оружие наносит удары на территории россии.

Война •   •  6748 просмотра
Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

Прокуратура САП и Национальная полиция провели обыск по месту жительства нынешнего детектива НАБУ в рамках расследования возможных уголовных преступлений, совершенных сотрудниками НАБУ.

Криминал и ЧП •   •  6044 просмотра
У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

Бывший исполняющий обязанности директора государственной угольной компании "Краснолиманская" обвиняется в причинении убытков на сумму 358 млн грн и ущерба окружающей среде на сумму более 210 млн грн в результате незаконной добычи угля и продажи угля по заниженным ценам частной компании, что привело к убыткам государственного предприятия.

Криминал и ЧП •   •  6294 просмотра
Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

Министерство цифровой трансформации Украины представило концепцию преобразования школ в современные, безопасные, безбарьерные пространства с комфортными условиями для получения детьми знаний, развития и отдыха.

Общество •   •  7221 просмотра
Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

Во вторник, 21 мая, Хмельницкий горрайонный суд вынес первые решения об условно-досрочном освобождении двух осужденных от отбывания наказания за военную службу в Силах обороны.

Общество •   •  9155 просмотра
Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

В апреле под государственные гарантии на портфельной основе было заключено 1130 кредитных договоров на сумму более 4,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд грн были гарантированы государством.

Экономика •   •  10074 просмотра
В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

В результате российского удара по Харькову пострадало 12 человек, в том числе до ранения 16-летнего подростка, а также до повреждения жилых домов, автомобилей, магазинов и другой инфраструктуры.

Война •   •  9662 просмотра
Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительских прав-будут временно недоступны в приложении "Дия" в связи с изменением банковских реквизитов для оплаты счетов.

Общество •   •  8335 просмотра
В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей