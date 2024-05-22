Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Зокрема обговорили ситуацію на Харківщині та дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Зі свого боку Борич підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили ситуацію на Харківщині, де росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру