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Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 51932 перегляди

Зеленський обговорив з президентом Чилі Боричем ситуацію в Харківській області, де hосія намагається розширити своє вторгнення, і Борич підтвердив свою участь у майбутньому мирному саміті в Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Зокрема обговорили ситуацію на Харківщині та дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Зі свого боку Борич підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили ситуацію на Харківщині, де росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру 

- повідомив Зеленський.

Він подякував Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та із повернення викрадених росією українських дітей

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою подальшу оборонну співпрацю. Албанія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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