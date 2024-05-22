Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський обговорив з президентом Чилі Боричем ситуацію в Харківській області, де hосія намагається розширити своє вторгнення, і Борич підтвердив свою участь у майбутньому мирному саміті в Швейцарії.
Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Зокрема обговорили ситуацію на Харківщині та дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Зі свого боку Борич підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили ситуацію на Харківщині, де росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру
Він подякував Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та із повернення викрадених росією українських дітей
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою подальшу оборонну співпрацю. Албанія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії.