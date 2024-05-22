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Албанія буде представлена на Саміті миру – Зеленський

Албанія буде представлена на Саміті миру – Зеленський

Київ • УНН

 • 25891 перегляди

Албанія буде представлена на майбутньому мирному саміті в Швейцарії, що обноворили президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою подальшу оборонну співпрацю. Албанія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.

Поспілкувався з великим другом України – Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Я вдячний Прем’єр-міністрові за те, що Албанія буде представлена на Саміті

- написав Зеленський в Telegram.

Зеленський розповів прем’єру  Албанії про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини.

Обговорили подальшу оборонну співпрацю

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Канцлер Австрії у розмові з Зеленським підтвердив участь у Саміті миру.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що його країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.

Президент Бразилії не поїде на Саміт миру по Україні: назвав причину 17.05.24, 11:32 • 18488 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
edi-ramaЕді Рама
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
shveitsariiaШвейцарія
albaniiaАлбанія
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