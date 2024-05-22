Албанія буде представлена на Саміті миру – Зеленський
Київ • УНН
Албанія буде представлена на майбутньому мирному саміті в Швейцарії, що обноворили президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою подальшу оборонну співпрацю. Албанія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.
Поспілкувався з великим другом України – Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Я вдячний Прем’єр-міністрові за те, що Албанія буде представлена на Саміті
Зеленський розповів прем’єру Албанії про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини.
Обговорили подальшу оборонну співпрацю
Доповнення
Канцлер Австрії у розмові з Зеленським підтвердив участь у Саміті миру.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що його країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.
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